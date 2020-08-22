Навального на реанимобиле привезли из больницы в аэропорт

Алексея Навального будут лечить в Германии Фото: Александр ГЛУЗ

Алексея Навального, который с четверга находился в тяжелом состоянии в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи №1, привезли на реанимобиле в аэропорт.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, уточнив, что реанимобиль с Алексеем Навальным прибыл на территорию аэропорта Омска в сопровождении полиции.

«На взлетно-посадочной полосе, помимо российских и немецких врачей, сотрудников безопасности аэропорта, ДПС и транспортной полиции, журналисты «России-1» с камерой», - написала она.

Фото: Twitter /Kira_Yarmysh

Напомним, как писал сайт kp.ru, оппозиционного блогера, который все еще не вышел из комы после предполагаемого отравления, решили доставить на лечение в одну из клиник Германии. Ранее заместитель главврача омской больницы Анатолий Калиниченко говорил, что для подготовки пациента к транспортировке в подобном состоянии необходимо состыковать работу сразу нескольких служб.

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Врачи знают, что случилось с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил журналистам заместитель главврача больницы скорой помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко.

— Мы сейчас говорим о различных возможностях отравления. На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявлено в крови или моче. Ядов или следов отравления не обнаружено. Диагноз «отравление» остаётся где-то в подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенёс отравление, - сказал врач (подробности).