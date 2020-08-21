«Это не отравление!»: Стал известен диагноз Навального

Ядов в организме Навального не обнаружено. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи знают, что случилось с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил журналистам заместитель главврача больницы скорой помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко.

— Мы сейчас говорим о различных возможностях отравления. На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявлено в крови или моче. Ядов или следов отравления не обнаружено. Диагноз «отравление» остаётся где-то в подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенёс отравление, - сказал врач.

В ходе исследования и лечения докторам удалось установить диагноз, понять, из-за чего наступили осложнения. Озвучить его Калиниченко не смог - врачебная тайна. Но диагноз уже знают жена и брат Навального.

Напомним, Навальный возвращался на самолете из Томска в Москву. В воздухе ему стало плохо. Блогер потерял сознание в туалете. Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в Омске. На борт самолёта вбежали медики. Они увезли Навального в больницу скорой помощи №1. Алексея поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Сторонники Навального заявляют, что их лидера отравили опасным ядом. Но врачи опровергли это сообщение.

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