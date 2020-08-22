Климатолог предупредил о постоянных погодных аномалиях в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России с течением времени почти не останется стабильной погоды. Постоянные погодные аномалии в стране будут связаны со стационированием планетарной волны, сообщил глава лаборатории климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

- Атмосферное движение происходит в виде волн, когда такие волны застывают на месте, мы видим характерные погодные аномалии. России является большой страной, поэтому в разных ее регионах постоянно образуются застывшие волны, - объяснил климатолог в интервью Ura.ru.

В качестве примера эксперт привел так называемое «бабье лето» - период резкого потепления в разгар холодной осени. Он также отметил, что с годами волны стали застывать на месте с в летний сезон из-за глобального потепления в мире, замедляющего циркуляцию воздуха.

- Из-за этого погода не будет стабильное: то аномально холодной, то слишком жаркой, однако все это будет происходить вокруг продолжающегося тренда потепления. И эти явления будут устойчивыми, - добавил Владимир Семенов.

Как ранее писал сайт kp.ru, немалое влияние на погоду оказывает деятельность людей. Особенно это заметно в мегаполисах, где летом температура воздуха выше нормы на 4-5 градусов по Цельсию, а зимой – на целых 10-15 градусов.