Польша откроет границы для россиян

Польша планирует открыть границы для россиян Фото: Иван ВИСЛОВ

Польское правительство расширяет список стран, гражданам которых разрешается въезжать на территорию страны. В ближайшее время это право получат россияне, а также граждане Китая, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи. Об этом сообщает Польское агентство печати.

При этом польский список стран, жителям которых въезд в страну все еще запрещен, также расширился. Среди прочих в него вошли Бельгия, Испания, Французская Полинезия, США, Индия, Монако, Румыния и Филиппины. Всего в черном списке 63 страны.

Планируется, что новое постановление будет действовать с 26 августа по 8 сентября. При этом запрет на полеты не касается самолетов, выполняющих рейсы с согласия премьер-министра республики, и военных полетов.

Напомним, 27 марта Россия прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами. С 1 августа открылись границы с первыми тремя государствами - Турцией, Великобританией и Танзанией. А с 15 августа возобновились перелеты между Россией и Швейцарией. Однако пока рейсы между двумя странами выполняет только компания "Аэрофлот".