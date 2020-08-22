Зеленский поздравил Эрдогана с открытием запасов газа в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкий президент Тайип Эрдоган провел переговоры по телефону с главой Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер поздравил своего коллегу с недавним обнаружением крупного запаса газа в Черном море, говорится 22 августа в заявлении канцелярии Эрдогана.

- Во время переговоров мировые лидеры обсудили шаги по укреплению двусторонних отношений и последние события в странах. Зеленский поздравил нашего президента с открытием крупного месторождения природного газа в Черном море и пожелал ему, чтобы это событие положительным образом сказалось на народе Турции, - говорится в сообщении.

Поздравления Эрдогану также высказал палестинский президент Махмуд Аббас.

Напомним, что недавно президент Турции сообщил, что специалисты государства нашли в Черном море близ республики крупные запасы природного газа. Объемы месторождения составляют 320 миллиардов кубометров, его реализация начнется уже к 2023 году. Эксперты оценили обнаруженные в Черном море запасы газа в 65 миллиардов долларов.