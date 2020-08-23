Синоптики рассказали о похолодании в Москве

Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Температура в Москве начнёт снижаться с 26 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что сначала столбики термометров опустятся на 3-4 градуса.

Днём ожидается 19-22 градуса тепла при облачной погоде. Такая температура составляет климатическую норму для Московского региона в это время года. Ночи при этом останутся тёплыми, сообщает ТАСС.

Роман Вильфанд уточнил, что температура ночью будет около 13-14 градусов, но сама погода станет облачной и дождливой.

При этом до среды, 26 августа, в Москве останется тёплая погода без осадков.