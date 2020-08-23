Как получить вакцину от коронавируса, рассказал Минздрав Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Министерстве здравоохранения России сообщили о сайтах, которые предлагают оформить предзаказ на вакцину от коронавирусной инфекции, а также рассказали, как можно будет получить прививку.

Как сообщает «Российская газета», помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что получить вакцину от коронавируса возможно только в медицинских учреждениях, а предложения на различных интернет-порталах являются ложными, а предложения внести предоплату за препарат могут быть только мошеннического характера.

Кузнецов пояснил, что заниматься распределением поставок вакцины по решению правительства будет заниматься только Минздрав. По его словам, сейчас разворачивается производство вакцины на нескольких площадках.

На данный момент ведомство ожидает поступления от разработчика препарата пакета документов о проведение еще одного большого клинического исследования после регистрации вакцины.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса Гам-КОВИД-ВАК, под официальным названием «Спутник V». Уже во второй половине августа препарат начнет поступать в медицинские учреждения. Однако вакцинировать в этом году будут лиц из групп повышенного профессионального риска заражения COVID-19, прежде всего врачей и учителей.