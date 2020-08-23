Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на то, что вакцина от коронавируса уже зарегистрирована, до массовой вакцинации в Москве еще далеко. Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что препарат будет еще проходить пострегистрационные исследования, и сначала в гражданский оборот запустят только небольшие партии, что несоизмеримо с прививками от гриппа.

Собянин также прокомментировал вопрос о распространение коронавируса в столице. По его словам, с точки зрения стабильности ситуация хорошая, но проблема сама по себе остаётся, поскольку каждый день в Москве выявляют около 700 новых случаев заражения, а от 300 до 400 человек госпитализируют.

«Мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости … Всё равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие», - отметил столичный мэр в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-ВАК, под официальным названием «Спутник V». Уже во второй половине августа препарат начнет поступать в медицинские учреждения. Однако, как ранее отмечали в Минздраве, вакцинировать в этом году будут лиц из групп повышенного профессионального риска заражения, прежде всего врачей и учителей.