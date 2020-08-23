Синоптик рассказал о погоде на ближайшие две недели Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве лето «не собирается сдаваться», и задержится в столице по меньшей мере на две недели.

«Мы думали, что у нас последние теплые выходные дни. Ничего подобного. Лето вообще не собирается сдаваться», - передает РИА Новости слова эксперта

Тишковец отметил, что к воскресенью, 30 августа придет антициклональный тип погоды, который обеспечит москвичей и жителей Центральной России солнцем без осадков.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 29 августа, воздух прогреется до 9-14 градусов тепла под утро, а днем столбик термометра поднимется до 19-24 градусов.

В воскресенье и понедельник, 30 и 31 августа, ожидается значительное повышение температуры до 10-15 градусов ночью, и до 23-28 градусов днем. При этом в первый день недели может подняться до 29 градусов.

Эксперт отметил, что такие показатели являются аномально высокими для этого времени года, когда в среднем температура не превышает 20 градусов.

Напомним, ранее Вильфанд рассказывал о снижении температуры в Москве с 26 августа, когда днём ожидается 19-22 градуса тепла при облачной погоде, что является климатической нормой для Московского региона в это время года.