«Главное - чтобы не было провокаций»: Лавров заявил, что ситуация в Белоруссии стабилизируется

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия примет любое решение Белоруссии по общению со своим народом.

Он подчеркнул, что ситуация явно нормализуется, но есть желающие, которые хотят реализовать украинский сценарий в республике.

«Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. Я думаю, что те явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий», - сказал министр.

Лавров также подчеркнул, что Россия считает диалог в республике о конституции весьма оптимистичным.

«Мы исходим из того, что не надо навязывать каких-либо рецептов. Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе важнейшее предложение и диалог о реформе конституции. И нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен», - подчеркнул он.

Сергей Лавров отметил, что белорусы могут справиться с ситуацией в республике самостоятельно.

«Главное - чтобы не было провокаций», - сказал министр иностранных дел, как передает ТАСС.

Напомним, что после выборов президента Белоруссии 9 августа в стране начались массовые акции протестов. Граждане республики требовали устроить перевыборы. Демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Начались забастовки и на заводах. Александр Лукашенко на встрече с работниками предприятий заявил, что перевыборов не будет, а специалисты могут остаться без работы, если продолжат протест.

Позже МВД выяснило, что руководствам некоторых предприятий поступили угрозы в случает отказа от забастовок.