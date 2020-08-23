«Предчувствие гражданской войны»: Американист оценил шансы Байдена на победу в президентских выборах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне президентских выборов в США кандидаты на пост главы государства активно продвигают свою предвыборную кампанию. Так, главный политический соперник Дональда Трампа Джо Байден обещал в случае избрания покончить с коронавирусной инфекцией, бедностью, расизмом и даже с изменениями климата в стране. Шансы на победу Байдена и его громкие обещания, в которым сложно поверить, оценил в эфире Радио «Комсомольская правда» американист и профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

По мнению эксперта, обещания Байдена «справиться с коронавирусом» в случае победы на выборах – не более чем риторика.

- Когда Трамп пытался бороться с этой напастью, Байден просидел все это время у себя в бункере, боясь выходить. Как он собирается бороться, это большой вопрос. Знаете, что меня еще больше на самом деле тревожит? Все, о чем он сейчас говорит, это внутренняя политика США. А ведь в одном из своих заявлений он сказал: когда мы (демократы) вернем страну, то поведем за собой весь мир. У меня вопрос: а вы спросили, хочет ли мир за вами идти?, - рассуждает Александр Домрин.

Американист выражает уверенность в том, что к победе Байден прийти не сможет, поскольку Америка, «настоящая молчаливая Америка» проголосует за Трампа на грядущих осенних выборах главы США.

- Это то самое молчаливое американское большинство, которое американские СМИ в упор не видят. Сейчас это молчаливое американское большинство еще больше обозлено из-за той вакханалии, которую устроили демократы с этими BLM, С Антифа и погромами. Проблема в том, что демократы не признаю победу Трампа, а его сторона не признает победу Байдена, в этом какое-то предчувствие гражданской войны. И самое интересное начнется после этого, - сказал профессор.

Александр Домрин также рассказал о том, как на самом деле устроена система здравоохранения в Штатах. По его словам, в Америке нет народного здравоохранения – только страховое, а медицина там предназначена только для богатых и является выгодным бизнесом.

Эксперт добавил, что сложившаяся ситуация в американском здравоохранении должна стать «отрезвителем» для российских реформаторов в здравоохранении, которые заявляют про «выдающиеся системы здравоохранения в западных странах». Профессор подчеркнул, что России не следует отказываться от последних немногих достижений социалистического периода нашей истории.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский сенатор Алексей Пушков высмеял предвыборные обещания кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена. Громкие обещания американского политика член Совета Федерации описал так: «Он забыл лишь добавить, что обеспечит второе пришествие».