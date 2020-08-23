"Забыл пообещать второе пришествие": Пушков усомнился в предвыборных обещаниях Джо Байдена

Пушков высмеял предвыборные обещания Джо Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял предвыборные обещания кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена. Сенатор усомнился в том, что их возможно выполнить.

- Байден обещал в случае избрания покончить с Ковид-19, бедностью, изменениями климата и расизмом. Забыл лишь добавить, что обеспечит второе пришествие. Понятно, что эти обещания невыполнимы. Бедность не уйдёт, а Ковид-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат. Риторика, - сказано в сообщении Пушкова в его Twitter.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что Джо Байден формально согласился стать кандидатом в президенты США от Демократической партии на виртуальном партийном съезде демократов в штате Висконсин.

Также на сайте KP.ru сообщали, что Джо Байден обходит президента США Дональда Трампа по рейтингу популярности сразу в трёх штатах.