Переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на облысение Фото: Иван МАКЕЕВ

Переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты из России стали обращаться к медикам с жалобами на выпадение волос. Врач-трихолог Наталья Короткова предположила, что облысение может быть связано не с самими заболеванием, а с побочными эффектами лекарств, которые применяют для его лечения.

- Это чисто реакция на сам вирус, или же на серьезные препараты, которыми лечат от COVID-19, -сказала специалист на радио «Говорит Москва».

Медик предположила, что выпадение волос у пациентов также может быть вызвано сильным стрессом, который люди продолжают переживать даже после выздоровления. При облысении Наталья Короткова посоветовала обращаться к специалистам, чтобы исключить другие, более опасные причины недуга.

Как писал сайт kp.ru, врачи ведущей британской клиники из Центра Белгравиа недавно тоже зафиксировали увеличение числа пациентов, у которых после коронавируса начинается облысение. Волосы падают буквально клочьями, а пик приходится на 8-16 неделю после заражения.