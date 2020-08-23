Александр Лукашенко прилетел на вертолете с автоматом ко Дворцу Независимости в Минске

Александр Лукашенко на вертолете прилетел ко Дворцу Независимости в Минске. Фото: кадр из видео

Белорусский президент Александр Лукашенко вечером в воскресенье, 23 августа, прилетел на вертолете в свою резиденцию – Дворец независимости – в столице республики, рядом с которой в настоящее время проходится акция протеста. Видео его прибытия на место событий опубликовал близкий к пресс-службе президента страны Telegram-канал «Пул первого».

- Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости, - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Александр Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете. В руках у главы Белоруссии - автомат Калашникова без магазина с патронами. Президент направился в сторону своей резиденции.

Незадолго до этого оппозиционеры, которые протестовали возле стелы "Минск – город-герой", хотели направиться в сторону Дворца Независимости, однако движение ей перегородили ОМОН и спецтехника.

Массовые акции протесты в Минске и других городах Белоруссии проходят уже вторую неделю после оглашения результатов голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает и набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов.