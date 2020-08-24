Пять человек погибли на Гаити из-за тропического шторма Laura Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Гаити пять человек погибли в результате обрушения тропического шторма Laura на остров. Непогода бушевала в Республике в ночь с субботы на воскресенье. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь по коммуникациям Эдди Джексон Алексис.

- По предварительным данным, пять человек погибли из-за шторма на юго-востоке и западе страны. Среди жертв случившегося - 10-летняя девочка, - написал он.

Отметается, что максимальная скорость ветра "Лауры" может достигать 23 метров в секунду. На данный момент шторм движется в сторону Кубы.

Ранее сообщалось, что сильные ливни затопили сразу несколько регионов России этим летом. Затопило несколько станций метро в Москве. На юге страны в воде оказались десятки домов, дворы и дороги. Чуть позже "поплыл" Красноярск.