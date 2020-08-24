Никакого Бали до конца 2020: остров останется закрытым для иностранных туристов

Рейсы на Бали начнут выполняться только в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Остров Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в мире, сообщает газета Jakarta Post.

Ранее предполагалось, что индонезийский курорт откроют для посещения туристов 11 сентября.

«Правительство (Индонезии) по-прежнему запрещает населению путешествовать за границу, по крайней мере до конца 2020 года. В соответствии с данной политикой мы также не можем открыть ворота для иностранных туристов до конца 2020 года, так как ситуация в Индонезии, включая Бали, еще недостаточно безопасна», - сказал губернатор острова Вайана Костера.

Он подчеркнул, что поспешные решения могут привести к ухудшении ситуации с коронавирусом. Если остров хочет вернуть туристов, то необходимо немного терпения.

«Остров Бали в попытке восстановить туризм не должен потерпеть неудачу, так как это плохо скажется на имидже Индонезии», - подчеркнул он.

На данный момент местные власти займутся разработкой программы для привлечения местных туристов.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире в середине марта. Властями всех стран было принято решение прекратить международное авиасообщение. Более 4,5 месяцев самолеты не выполняли международные рейсы. Только 1 августа Россия решила открыть сообщение с небольшим рядом стран, в который вошли Турция, Великобритания, Танзания, а с 15 августа рейсы стали выполняться в Швейцарию.