Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата самолетов-разведчиков США, Швеции и ФРГ

Российский Су-27 трижды вылетал на перехват иностранных самолетов-разведчиков 24 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота 24 августа трижды поднимался в воздух на перехват воздушных целей.

В Национальном центре управления обороной сообщили, что российские радиолокационные системы засекли воздушные объекты в районе Балтийского моря.

Экипаж российского самолета, приблизившись на безопасное расстояние, идентифицировал объекты. В понедельник у российских границ попытались провести разведку стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции и самолет базовой патрульной авиации Orion ВМС ФРГ.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения ими государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж российского истребителя последовательно идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции и самолет базовой патрульной авиации Orion ВМС ФРГ», - сказали в Центре.

В ведомстве отметили, что самолет ФРГ совершал полет крайне низко - на высоте 500 метров «в целях достижения скрытности подлета к государственной границе Российской Федерации».

Экипаж российского воздушного судна провел полет согласно всем международным правилам использования воздушного пространства.

Нарушения воздушных границ РФ зафиксировано не было.

Этим летом, в попытке произвести разведку у российских границ, были много раз перехвачены самолеты иностранных государств. Так, 16 и 19 августа над Балтийским морем был перехвачен самолет-разведчик RC-135 ВВС США. А 15 августа Су-27 идентифицировал в районе Черного моря ЕР-3Е «Ариес» ВМС США.