В Госдуме предложили перенести начало учебного года на октябрь Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Государственной думы РФ Василий Власов (ЛДПР) выступил с предложением отложить начало учебного года.

По его мнению, детям лучше идти в школу в октябре, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости коронавирусом. Соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, пишут РИА Новости.

- Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, - считает парламентарий.

Напомним, в 2020 году в столице школьники пойдут в школу как и планировалось, 1 сентября. Правда, линеек и массовых мероприятий в столице не будет. В образовательных учреждениях будут соблюдать все рекомендации - измерять температуру учащимся и усиленно дезинфицировать помещения.