Из-под завалов рухнувшего в Индии дома спасли 60 человек Фото: REUTERS

В Индии из-под завалов рухнувшего накануне пятиэтажного жилого дома удалось спасти порядка 60 человек.

Сообщается, что в штате Махараштра, про произошел трагический инцидент, погиб по меньшей мере один человек, еще 15 граждан получили различные ранения и травмы, передает телеканал NDTV.

Ранее сайт kp.ru писал, что под завалами могут находиться около 200 человек. В настоящее время специалисты продолжаются вести активные спасательные работы. На месте происшествия работают несколько групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Все детали и подробности инцидента устанавливают эксперты. Им также предстоит выяснить, что именно могло послужить причиной обрушения трех из пяти этажей здания. Отмечается, что рухнувшему жилому дому было десять лет.