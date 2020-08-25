Кипр откроет границу для части россиян

Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Кипра откроют границы для некоторых категорий россиян с 28 августа, сообщается в пресс-релизе местного Минздрава.

Ведомство разделило страны на три категории: А, В и С. С пятницы, 28 августа, Россию включат в категорию С. Границу Кипра откроют для граждан России, постоянно проживающих на территории страны, их семьям, обладателям вида на жительство и специального разрешения от властей, а также дипломатам.

При въезде россияне будут проходить тестирование на коронавирус или предоставлять результаты тестирования, сделанного в течение трёх суток до прибытия на Кипр.

Пребывающие люди будут обязаны пройти двухнедельную изоляцию и сдать тест на коронавирус заново, перед окончанием карантина.

Для стран категории В необходимо также показать справку о тестировании на коронавирус, но отсиживать двухнедельный карантин не придётся.

Жители государств категории А не должны даже проходить тестирование на выявление коронавируса.

При этом посольство России на Кипре заявило, что официальных данных о разрешении россиянам посещать Кипр нет.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что власти Польши планируют открыть въезд для граждан России, Китая, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи.