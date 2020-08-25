Эксперт рассказала, что должно произойти для открытия границ Фото: Иван ВИСЛОВ

В эфире Радио «Комсомольская правда» Ольга Молчанова, ведущий научный сотрудник Научно-медицинского центра профилактической медицины рассказал, что должно произойти, чтобы России открыли границы

По ее словам, спад заболевания или уменьшение смертности должен быть определен в странах, которые открыли границы, а потом изменили свое решение. «Я подозреваю, здесь вмешался какой-то страх. Пережить такое горе, беду, которая нахлынула на наших людей, на человечество, такое испытание, этот страх остается. Что опять начнется увеличение роста заболеваемости и смертности. Сначала было принято решение, а потом, видимо, по этим причинам, или статистика ухудшилась, или преобладал страх, решение такое отменили», - отметила она.

Молчанова считает, что, повторно закрыв границы или же не открывая их, власти подстраховываются, однако она не исключила и политическая подоплека.

При этом специалист отметила, что смертность и заболеваемость в России «совершенно несравнима» с европейской

«У нас ситуация благополучней. Если бы не наши врачи, которые поехали в Италию, не знаю, чем бы закончилось в Болонье. А когда наши врачи приехали, смертность в первый же день работы не было ни одного смертельного случая. Они рассказывают, какой там был ужас», - рассказала Молчанова.

Напомним, сегодня, 25 августа, появилась информация Минздрава Кипра, власти республики с 28 августа откроют границы для граждан России, постоянно проживающих на территории страны, их семьям, обладателям вида на жительство и специального разрешения от властей, а также дипломатам. Однако позже российское посольство сообщило об отсутствии официальных данных об открытии границ для отдельных категорий россиян.