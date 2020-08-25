В Москве заместителю госсекретаря США подали щи с грибами. Фото: страница Марии Захаровой в Facebook.

Первому заместителю американского госсекретаря Стивену Бигану, которые приехал в российскую столицу для встречи с главой министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, накрыли русский стол. Официальный представитель ведомства Мария Захарова рассказал, что входит в меню для иностранного политика в Москве.

-Приехали наши партнеры. Встреча Сергея Лаврова с первым замгоссекретаря Штатов Стивеном Биганом в Москве. Знаю, что будете интересоваться по поводу меню: американскому коллеге накрыли русский стол, в том числе подали щи с лесными грибами, - написала представитель российского МИД на своей официальной странице в Facebook.

Напомним, что Стивен Биган прибыл в столицу России сегодня, 25 августа, и сразу же отправился в резиденцию МИД для встречи с главой ведомства.

Политика обсудили ситуацию в Белоруссии и последние события, связанные с болезнью Алексея Навального. В ходе поездки американский дипломат также планирует провести встречи с заместителями главы МИД России - Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.