Авиация РФ в Сирии разгромила боевиков, причастных к убийству российского генерала Фото: REUTERS

Российские и сирийские военнослужащие в ходе совместной операции против террористов в центральной части Арабской республики уничтожили боевиков, которые были причастны к убийству российского генерал-майора. Масштабная антитеррористическую операцию прошла в районе «белой пустыни» с 18 по 24 августа, сообщил во вторник представитель российской группировки в Сирии.

- Ударами авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации и Военно-воздушных сил Сирии, а также артиллерийским огнем и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения были ликвидированы 327 боевиков, - рассказал военный, чьи слова цитирует ТАСС.

Кроме того, военные РФ и Сирии уничтожили 134 укрытия боевиков, 17 наблюдательных пунктов, семь складов и пять подземных хранилищ, где содержались вооружение и боеприпасы.

Военный отметил, что боевики из уничтоженной группировки были причастны к убийству российского старшего военного советника генерал-майора Вячеслава Гладких. Напомним, что он умер в результате взрыва заложенной террористами бомбы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.