Кравцов: школьные линейки пройдут в 75 из 85 регионов России

Торжественные линейки 1 сентября пройдут в 75 из 85 регионов России Фото: Юлия КЛЮЕВА

Торжественные линейки 1 сентября пройдут в 75 регионах России. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

- Практически во всех регионах будут линейки, за исключением 10 регионов. Это сами регионы принимают решения. Праздник 1 сентября будет, - заявил Кравцов в ходе онлайн-встречи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

Ранее во время этого же совещания глава Минпросвещения заявил, что все регионы России готовы к началу учебного года в школах в традиционном формате, но с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Напомним, на днях Роспотребнадзор и Минпросвещения опубликовали совместные рекомендации для школ. Помимо уже известных требований дезинфекции и термометрии, учебным заведениям предстоит открыть эвакуационные и запасные входы, чтобы избежать толп на входе. Кроме этого, школам рекомендовали выделить для каждого класса отдельный кабинет.