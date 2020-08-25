"Барселона" объявила, что Месси покинет клуб в двух случаях: через суд или же заплатив 700 миллионов евро

Лионель Месси. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лионель Месси последовательно продвигается к тому, чтобы покинуть "Барселону". 33-летний аргентинский нападающий каталонского клуба уже отправил уведомление по факсу в офис, что хотел бы сменить команду.

И, как пишет Football Espana, в команде подтвердили, что получили послание от аргентинца. Но - "Барса" не намерена так просто сдаваться. И хочет уговорить Месси остаться в клубе дальше, несмотря на то, что игрок активировал опцию, по которой он может после сезона в одностороннем порядке покинуть клуб.

Вместе с тем, в своем твиттере журналист Вероника Брунатти пишет, что "Барселона" готова отпустить свою главную звезду только после оплаты суммы всех отступных, записанных в соглашении. А это - 700 миллионов евро. При этом, Месси должен по действующему контракту отыграть за "Барселону" до лета 2021 года. В случае же, если Лео захочет в одностороннем порядке покинуть команду, клуб пойдет в суд.

В минувшем сезоне на счету Месси, напомним, за "Барселону" - 44 матча, 31 гол и 26 голевых передач.