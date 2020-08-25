Нескольких участников протеста оппозиции задержали в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников акции протеста оппозиции в центре белорусской столицы. Об этом во вторник, 25 августа, сообщила пресс-секретарь управления внутренних дел Минска Наталья Ганусевич.

- Сегодня были задержаны несколько человек, которые участвовать в митинге. О их точном количестве сообщим завтра, - рассказала она в интервью ТАСС.

Пресс-секретарь минского ГУВД подчеркнула, что все задержания прошли в рамках административного процесса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что сегодня в центре белорусской столицы на площади Независимости вечером прошла акция протеста противников действующей власти. Всего в паре километров от этого места недалеко от Комаровского рынка состоялся митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Правоохранительный органы за этот вечер неоднократно просили протестующих на площади разойтись, предупреждая их об ответственности.