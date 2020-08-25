В РПЦ рассказали, сколько священников и монахов умерли от коронавируса

За время пандемии коронавируса в России, Белоруссии и Казахстане от заболевания COVID-19 скончались 29 священнослужителей и 17 обитателей монастырей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 25 августа, прошло заседание Священного Синода, на котором выступил с докладом первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции митрополит Воскресенский Дионисий.

В частности, он рассказал, что за время пандемии в России, Белоруссии и Казахстане от заболевания COVID-19 скончались 29 священников Русской Православной Церкви (РПЦ), а также 17 насельников и насельниц монастырей.

В общей сложности коронавирусом с начала вспышки заразились 1693 священнослужителей и монахов, 1534 из них выздоровели. На сегодняшний день все еще болеют 106 священников и семь обитателей монастырей, сообщает сайт Московской патриархии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Священный Синод РПЦ принял решение освободить от должности главы Белорусской православной церкви и патриаршего экзарха республики митрополиты Минского и Заславского Павла. На его место встанет епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.