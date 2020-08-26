В Москве на улице Кубинка прогремел мощный взрыв

Взрыв прогремел в Москве на улице Кубинка. Фото: соцсети

В российской столице прогремел мощный взрыв: сильный пожар наблюдается на третьем и четвертом этажах. Возгорание произошло в среду, 26 августа, в пятиэтажке – доме №4 по улице Кубинка. Фотографии взрыва опубликовали очевидцы в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Информация о погибших и пострадавших в результате взрыва и пожара пока что не поступала. Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются специалисты. На место происшествия выехали экстренные службы российской столицы.

Предварительная версия - взрыв бытового газа. Фото: соцсети

МЧС Москвы также не располагает информацией о площади возгорания и пострадавших. В экстренных службах сообщили, что в доме, предварительно, взорвался бытовой газ.

Сильный пожар наблюдается на третьем и четвертом этажах. Фото: соцсети

Чуть позже стало известно, что из пожара на западе российской столицы сумели спасти десять человек. Огонь к тому времени охватил почти три этажа строения.