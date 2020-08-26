Тринадцать человек спасли из горящего дома в Москве

Десять человек спасли из горящего дома в Москве. Фото: соцсети

Триндацать человек спасли из горящей пятиэтажки на улице Кубинка в Москве, где 26 августа, в среду, произошел мощный взрыв бытового газа. В настоящее время на месте работают пожарный, сообщили в МЧС.

Пожар после взрыва газа в жилом доме на западе российской столицы охватил уже три этажа здания.

По предварительной информации, в результате чрезвычайного происшествия травмы получили четыре человека, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Очевидцы сообщают, что она вылетела из окна из-за взрывной волны.

Пожару присвоен второй ранг — это значит, что тушение осложняют некоторые факторы. Что точно стало причиной взрыва сейчас устанавливается. По предварительной версии, это была утечка газа.

Пятиэтажный жилой дом, где взорвался сегодня газ, должны были расселять через несколько лет, поскольку он был включен в программу реновации.