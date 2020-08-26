Белый дом не примет результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

США не примет результаты испытаний российской вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон не собирается принимать результаты испытаний российской вакцины против коронавируса. Такое заявление сделал глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

«Мы не примем иностранные испытания от России ... Российские испытания… я бы не стал принимать эту вакцину», - приводит издание Politico слова Медоуза, который добавил, что в США намерены следовать своим стандартам контроля за качеством лекарственных препаратов, а «не обходить правила».

Как уточнили в Белом доме, НИИ Минобороны России, участвовавший в разработке препарата, попал под американские санкции.

Как писал сайт kp.ru, по данным источников американского телеканала CNN, ранее Москва предлагала Вашингтону помочь ускорить разработку препарата против коронавируса, однако США отказались от такой помощи.

По оценкам главы Национального института здравоохранения США Фрэнсиса Коллинза, разрабатываемые американскими специалистами вакцины, скорее всего, не получат одобрение со стороны регуляторов раньше, чем в ноябре или декабре этого года.

Напомним, российская вакцина от коронавируса стала первой официально зарегистрированной, и ее уже готовы приобрести 27 стран.