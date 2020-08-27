Американский сенатор считает, что Байден втянет США в новые войны, если станет президентом

Кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден Фото: REUTERS

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что если кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден победит на ноябрьских выборах и возглавит Белый дом, он втянет США в новые войны.

Такими опасениями член сената от штата Кентукки поделился на общенациональном предвыборном съезде республиканцев. При этом Рэнд Пол подчеркнул, что нынешний американский лидер Дрнальд Трамп – «первый за целое поколение президент, который стремится завершить войны, вместо того чтобы начинать новые».