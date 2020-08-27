Глава Башкирии рассказал, какая судьба ждёт гору Куштау

Жители Башкирии отстояли шихан Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в интервью "Комсомольской правде", что будет дальше с горой Куштау, которую экоактивисты защитили от разработок, способных разрушить её.

- Куштау будет цвести, дарить людям радость, будет предметом более глубокого изучения, будет напоминанием того, что когда люди вместе собираются и высказывают свое мнение, власть должна их услышать. И это правильно, - заявил Хабиров.

Напомним, 15 и 16 августа на шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии прошли протесты экоактивистов из-за разработки горы БСК. Глава региона Хабиров приехал к протестующим и сообщил о прекращении разработки до достижения компромисса.

17 августа президент России Владимир Путин поручил руководству республики и правительству разобраться в ситуации вокруг Куштау. Он отметил, что доля государства в Башкирской содовой компании, занимающейся разработками на Куштау, снизилась с 62% до 38%.