Путин открыл в Крыму движение по трассе "Таврида"

Дорожные работы, которые велись на полуострове три года, наконец завершены. Теперь трасса стала доступна для водителей Фото: ТАСС

В Крыму в четверг, 27 августа, президент России Владимир Путин открыл движение по скоростной трассе "Таврида". Глава государства лично прибыл оценил качество строительства магистрали, а также пообщался с рабочими. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

Дорожные работы, которые велись на полуострове три года, наконец завершены. Теперь трасса стала доступна для водителей. Четыре скоростные полосы позволят автомобилистам от Крымского моста менее чем за три часа добраться до Севастополя.

На торжественном мероприятии по открытию значимой автодороги также присутствовал министр транспорта России Евгений Дитрих. Он наградил строителей за создание качественной и безопасной федеральной трассы. Рабочим удалось за максимально короткие сроки уложить 2 миллиона 800 тысяч тон асфальта.

Ранее сайт kp.ru писал, что Таврида способна пропускать до 40 тысяч автомобилей в сутки.