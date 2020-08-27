Путин: После прививки у дочери появились антитела. Чувствует себя хорошо

Путин рассказал о самочувствии его дочери после вакцинации от коронавируса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что его дочь после вакцины от коронавируса российским препаратом "Спутник V" чувствует себя хорошо.

- Слава Богу, дочка чувствует себя хорошо. Она взрослый человек, доброволец и чувствует себя хорошо, - поделился президент, - Она общается с большим количеством людей, нужно чувствовать себя защищенной.

Путин также рассказал в интервью телеканалу "Россия 1", что после прививки у дочери на следующий день была небольшая температура, но сейчас её самочувствие наладилось.

Президент также отметил, что разговаривал с дочерью по телефону несколько минут назад.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент Путин, сообщая о регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил также, что прививку уже сделала одна из его дочерей.

- Эта вакцина формирует стойкий антительный иммунитет, я это точно очень хорошо знаю, потому что одна из моих дочерей сделала себе такую прививку, - рассказал президент. - В этом смысле, она приняла участие в эксперименте.