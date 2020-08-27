"Посмотрите, что там происходит": Путин заявил, что белорусские силовики действуют достаточно сдержанно

Путин заявил, что белорусские силовики действуют достаточно сдержанно Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин считает, что белорусские силовики действуют сдержанно.

По мнению главы государства, закон ко всем должен относиться одинаково.

- Ко всем закон должен относиться одинаково. Правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно. Посмотрите, что там происходит, - высказался Путин в большом интервью для "Россия 1".

Напомним, ранее российский лидер заявлял, что надеется на мирное разрешение ситуации в Белоруссии. При этом, он подчеркнул, что на политические процессы в стране хотят повлиять извне.

- Дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то иных процессов, как думают эти люди, их политическим интересам, - сказал Владимир Путин.

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