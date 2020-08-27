Генпрокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за ситуации с Навальным

Генпрокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за ситуации Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура России не нашла признаков преступления в случившемся с блогером Алексеем Навальным, который находиться на лечении в берлинской клинике Charite, и обратилась к Германии с просьбой оказать правовую помощь по делу о госпитализации с доказательством предварительного диагноза. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Иванов.

«Несмотря на начатую ещё 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А.А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», - отметил представить Генпрокуратуры.

Напомним, что берлинские медики заявили об отравлении российского блогера ингибиторами холинэстеразы. Омские врачи сообщили, что тщательно проверяли данную версию о диагнозе пациента в первый же день его госпитализации, но не нашли ей подтверждения.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее прокомментировал обвинения в якобы отравлении Навального, и заявил, что Москва тоже заинтересована в то, чтобы понять и определить, что случилось с больным, но пока не может этого сделать. Позже об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, и отметил недопустимость «скороспелых и необоснованных обвинений