Владимир Путин Фото: REUTERS

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко обратился к России с просьбой предоставить резерв правоохранителей на случай более серьезных беспорядков в государстве. Российский лидер Владимир Путин назвал условие, при котором в Белоруссии задействуют российский резерв силовиков.

По словам главы государства, РФ не безразлично то, что происходит в Белоруссии - это самая близкая нам страна.

- Есть соответствующие статьи, что члены Союзного государства обязаны оказывать друг другу помощь в защите границ и стабильности. Лукашенко так и поставил вопрос, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства, - сказал Путин в большом интервью "Россия 1".

Также он отметил, что им с Лукашенко удалось договориться, что он не будет использоваться эти силы до тех пор, пока ситуация не выйдет из-под контроля, "пока экстремистские элементы не перейдут всякие границы, не начнут жечь машины и дома".

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