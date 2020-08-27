Гастроэнтеролог указала на опасность перекусов за компьютером

Гастроэнтеролог посоветовала не есть за компьютером Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Гастроэнтеролог рассказала об опасности перекусов за компьютером во время работы. Такая привычка может привести к резкому набору веса и нарушению пищевого поведения.

Врач-гастроэнтеролог поликлиники Омской областной детской клинической больницы Татьяной Лысенко пояснила, что когда человек сидит и ест за компьютером, он не контролирует прием пищи. Без отвлекающего фактора он съест гораздо меньше, чем смотря в монитор.

Особенно опасно кормить при помощи гаджетов малышей. Возможно, из-за этого заболевания органов желудочно-кишечного тракта у малышни занимают второй место.

Прием пищи не стоит превращать в игру и развлечение, но часто мамы изобретают все новые и новые способы, пытаясь заставить ребенка съесть всю порцию.

- Помните народную мудрость: когда я ем, я глух и нем. Важно взять это правило себе и верно ему следовать. Прием пищи – это серьезный процесс, во время которого нельзя отвлекаться. В идеале завтраки, обеды и ужины должны проходить в строго определенное время, за семейным столом, - заключила Лысенко в беседе с «Российской газетой».