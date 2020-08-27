Надо вразумить: Учитель и музыкант объяснили, за что подали в суд на Моргенштерна

На Моргенштерна подали в суд из-за его выражений Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Скандальный рэпер Моргенштерн нажил себе проблем. На него подали в суд и требуют пересмотреть свое творчество.

Жалобу на рэпера написали московский учитель Артемом Васильевых и музыкант Юрий Семенюк. За творчеством Алишера Алиева, именно так в жизни зовут парня, они наблюдают давно. А недавно чаша терпения переполнилась, помогла одна единственная фраза: Моргенштерн назвал учебные заведения «домиками, из которых выходят рабы».

«Мы считаем, что он пропагандирует неверное отношение к жизни, в которое сам не верит. Он просто играется со слушателями. Проблема в том, что большинство из них несовершеннолетние и не понимают этого», — подчеркнул Семенюк в ходе разговора.

В качестве соответчика по иску указана уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова. Это сделано не просто так, привлекая чиновницу музыкант и учитель надеются, что дело не спустят на тормозах. Но пока в аппарате Анны Кузнецовой не комментируют данное событие.

А вот наказывать артиста мужчины не хотят, по их мнению, куда важнее «промыть ему мозги».

«Наказывать не надо, надо вразумить. В соответствии с законом и содержанием иска», — констатировал собеседник Пятого канала.

В интернете инициативу поддержали и даже предложили создать петицию в поддержку иска, которую тут же вызвались подписать десятка, а то и сотни людей.

По мнению взрослой аудитории, именно такие «радикальные элементы» расхолаживают общество.