Ураган «Лаура» в США: На химзаводе в Луизиане произошли пожар и утечка хлора

На химическом заводе в Луизиане произошли пожар и утечка хлора Фото: REUTERS

После того, как на побережье Мексиканского залива обрушился ураган «Лаура», случилось крупное ЧП на химическом заводе в Луизиане: там произошли пожар и утечка хлора, передает местный телеканал KPLC.

Судя по кадрам с места событий, поднимающийся над предприятием столб густого дыма виден издалека. Губернатор штата Джон Бел Эдвардс призвал жителей ближайших е химзаводу районов не покидать свои дома, закрыть окна и двери, даже выключить кондиционеры. Губернатор Луизианы добавил, что людям не следует выходить на улицу, пока не поступят «дополнительные указания от местных властей».

В полиции штата уточнили, что авария произошла на химзаводе компании BioLab, а часть ведущих к нему дорог перекрыты из-за последствий урагана. Сейчас сотрудники экстренных служб вместе с работниками завода пытаются локализовать утечку хлора.

«Лаура» находится в районе границы между штатами Луизиана и Арканзас. К этому часу ураган ослаб до тропического шторма и движется на север со скоростью 6,7 м/с.