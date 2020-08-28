Первый в истории полностью российский экипаж может отправиться на МКС в 2021 году

Экипажи, состоящие только из российских космонавтов, к МКС еще никогда не летали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никогда ранее на Международную космическую станцию (МКС) не отправляли экипажи, состоящие только из российских экипажей. Первый в истории полностью российский экипаж может полететь к МКС уже весной следующего года.

Об этом на условиях анонимности сообщил журналистам источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, космонавты отправятся на орбитальную станцию на корабле «Союз МС-18».

«В экипаж «Союза МС-18» предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко», - уточнил в беседе с РИА Новости собеседник агентства.

Он пояснил, что необходимость отправки полностью российского экипажа связана с тем, что в апреле 2020 года на МКС ожидается прибытие нового российского модуля «Наука», а для ввода его в эксплуатацию понадобится выполнить множество работ, в том числе и в открытом космосе.

Ранее в материалах NASA упоминалось, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» с космодрома Байконур запланирован на 10 апреля 2021 года.

Между тем, в пресс-службе «Роскосмоса» говорят, что состав экипажа будет утвержден позже.