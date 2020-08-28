Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты США от Республиканской партии Фото: REUTERS

Действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

Свое согласие он подтвердил в ходе общенационального съезда республиканцев, который из-за пандемии коронавируса, как и все подобные мероприятия в последнее время, проводился в дистанционном режиме.

Выступая перед участниками встречи из Белого дома, Дональд Трамп поблагодарил своих однопартийцев за доверие и принял их предложение стать кандидатом в президенты во второй раз. При этом он заявил, что выборы 3 ноября 2020 года станут самыми важными в истории «великой Америки».

«Несмотря на величие нашей страны, все, чего мы достигли, сейчас в опасности. Это самые важные выборы в истории США», - подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, «никогда прежде избиратели не сталкивались с более четким выбором между партиями – два видения, две философии, две повестки», а «эти выборы решат, сохраним ли мы американскую мечту или позволим разрушить нашу заветную судьбу».

«Эти выборы решат, будем ли мы защищать американский образ жизни или же позволим радикальному движению полностью его уничтожить. Этого не произойдет!» -приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях такую же формальную процедуру «официального согласия» на виртуальном съезде демократов прошел соперник Трампа – бывший вице-президент США Джозеф Байден.