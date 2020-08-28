Латвийский депутат призвал вести переговоры на «ненавистном русском языке» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

из партии «Согласие» Янис Урбанович призвал провести переговоры с Россией на «ненавистном русском языке». Таким образом он прокомментировал ситуацию с Рижским портом, который недавно столкнулся с серьезными проблемами. Своем мнение глава фракции выразил на странице в социальной сети Facebook 28 августа.

Политик обратил внимание на снижение объемов перевалки грузов в Рижском порту на 26,7%. Он отметил, что главу правительства государства данная ситуация «мало заботит».

Янис Урбанович подчеркнул, что грузы и рабочие места в портах смогут появиться только с помощью прагматичных отношений с соседними государствами. Он призвал партии правящей коалиции взять на себя полную ответственность за развитие Рижского порта.

- Коалиция обязана обеспечить поставку грузов к нам, а не к конкурентам в Таллин или Санкт-Петербург. Для этого необходимы наработанный контакты, переговоры. Да, в том числе, на ненавистном русском языке!, - написал депутат Латвии.

Парламентарий выразил недоумение из-за того, что данный вопрос столичного порта никак не обсуждается правительством страны, а также не поднимается кандидатами в Думу Риги.

- Если порт рухнет, то пострадает и сам город, - добавил Янис Урбанович.

К слову, в настоящее время в Латвии только один государственный язык — латышский. При этом русский является родным у 40% населения, но все еще находится в статусе иностранного языка.

Ранее бывший глава белорусского Верховного совета Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком страны следует признать белорусский, а русский язык должен быть лишен этого статуса.