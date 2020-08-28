В Белоруссии отпустили всех доставленных в РУВД российских журналистов Фото: REUTERS

Все доставленные в РУВД журналисты из России, освещавшие в четверг акцию оппозиции в Минске, отпущены. Тем из них, у кого не было аккредитации, придется вернуться на родину. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщили в пресс-службе российского посольства в Минске.

- Российские журналисты были среди доставленных в РУВД из центра Минска, где проходила оппозиционная акция протеста. Посольство России оперативно подключилось к решению данного вопроса. После проверки документов все журналисты были отпущены, они встретились с работниками консульства. Среди них были и те, у кого не было аккредитации, соответственно они вернутся домой, - рассказал пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев в интервью ТАСС.

Напомним, что вчера, 27 августа, специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина задержали в белорусской столице во время освещения акции протеста. Позже вечером журналиста отпустили из РУВД. Как он отмечает, с ним обращались хорошо, без насилия и грубости, как и с остальными задержанными.

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