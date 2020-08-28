Юрий Ганус уходит с поста гендиректора РУСАДА. Фото Гавриил Григоров/ТАСС

Юрий Ганус покидает пост гендиректора РУСАДА, общее собрание учредителей РУСАДА согласилось с рекомендациями набсовета организации. Об этом 28 августа, сообщил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он отметил, что решение было принято исключительно на основе выявления фактов нарушений

Общее собрание учредителей организации состоялось в эту пятницу. Они согласились с рекомендациями набсовета организации и приняли решение уволить генерального директора.

Как ранее писал сайт kp.ru, 5 августа этого года члены наблюдательного совета РУСАДА в ходе своего заседания заявили о том, что Юрий Ганус, вероятнее всего, покинет свой пост, и большинством голосов приняли решение рассмотреть вопрос его увольнения. Учредителями являются российские Олимпийский комитет и Паралимпийский комитет.

Напомним, что аудиторы нашли ряд серьезных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА и признаки коррупции.