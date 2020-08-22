Самолет с Алексеем Навальным вылетел из Омска в Германию

Алексея Навального будут лечить в Германии Фото: Александр ГЛУЗ

Самолет, который должен доставить Алексея Навального в немецкую клинику, вылетел из аэропорта Омска в Германию. Лечить его будут в клинике «Шарите» в Берлине. Между тем, хоть состояние оппозиционера после предполагаемого отравления стабилизировалось, больной все еще находится в очень тяжелом состоянии.

«Самолёт с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг», - написала на своей странице в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Этим бортом блогера доставят в Германию. Фото: Twitter /Kira_Yarmysh

Ранее сообщалось, что блогера привезли в аэропорт на реанимобиле в сопровождении российских и немецких врачей, а также сотрудников ДПС и транспортной полиции, спецборт взлетно-посадочной полосе поджидали журналисты.

Фото: Twitter /Kira_Yarmysh

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске. Врачи скорой помощи «Скорой помощи» госпитализировали его и сообщили, что Навальный находится в реанимации без сознания. После этого блогер впал в кому и больше суток не приходил в сознание.

Ранее заместитель главврача омской больницы Анатолий Калиниченко говорил, что для подготовки пациента к транспортировке в подобном состоянии необходимо состыковать работу сразу нескольких служб.

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Врачи знают, что случилось с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил журналистам заместитель главврача больницы скорой помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко.

— Мы сейчас говорим о различных возможностях отравления. На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявлено в крови или моче. Ядов или следов отравления не обнаружено. Диагноз «отравление» остаётся где-то в подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенёс отравление, - сказал врач (подробности).