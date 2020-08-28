Лукашенко прокомментировал своё появление перед камерами с автоматом

Лукашенко попросил не критиковать его за то, что 23 августа он с автоматом в руках ходил по своей резиденции и общался с силовиками. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил не критиковать его за инцидент, когда он прилетел на вертолёте с автоматом в руках, ходил по своей резиденции и провёл совещание, будучи вооружённым.

- Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять, - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Напомним, вечером 23 августа Лукашенко прилетел на вертолёте в свою резиденцию - Дворец независимости, рядом с которым собирались протестующие против результатов выборов президента республики. Лукашенко вышел из вертолёта с автоматом Калашникова в руках. Его сопровождал сын Николай в бронежилете, шлеме, и также с автоматическим оружием. Они направились в сторону резиденции, осмотрели Минск уже без протестующих из вертолёта и провели совещание с пресс-секретарём Натальей Эйсмонт. Глава пресс-службы президента вооружена не была.