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Турагентства потеряли за летний сезон половину выручки

Снижение произошло за счет пандемии коронавируса
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Турагентства потеряли за летний сезон половину выручки

Турагентства потеряли за летний сезон половину выручки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туристический бизнес постепенно подводит итоги лета, и хотя сезон еще не закрыт, уже понятно, что наверстать упущенное из-за пандемии не удастся.

По итогам июля и первой половины августа полученная прибыль оказалась вдвое меньше прошлогодней.

Продажи туров через интернет упали на 70% - это связано с внутренним туризмом. По своей стране многие предпочитают ездить самостоятельно. Что касается гостиничного бизнеса, то здесь недополученными остались примерно треть оборота.

Средние цены на тур в 2020 году, по данным «Эвотора», тоже потеряли в цене: в июле поездка обходилась в 20,2 тыс. рублей, а в первой половине августа в - 19,4 тыс. Эти показатели на 5 и 8 процентов ниже, чем годом ранее, пишет газета "Известия".

Самые популярные туристические направления:

Турция,

Краснодарский край,

Казань,

Калининград,

Санкт-Петербург.

Тем временем эксперты прогнозируют, что рубль в начале осени продолжит падать: курс евро обновит мартовские максимумы, а курс доллара — майские. Скорее всего, доллар будет стоить порядка 75 рублей, а евро готов взять планку в 90 рублей, пишет Свободная пресса.