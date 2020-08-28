Старший сын Лукашенко пришёл на митинг в поддержку отца

Сыновья президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий, Николай и Виктор (слева направо) во время празднования Дня независимости Белоруссии в Минске, июль 2020 г. Фото: TATYANA ZENKOVICH/ЕРА/ТАСС

Старший сын Александра Лукашенко пришел на митинг в поддержку действующего президента. Виктор Лукашенко заявил, что народу следует объединиться и "стараться идти по правильному направлению", когда страна находится в сложной ситуации.

- Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению. Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то. Очень даже хорошо, я всегда хотел бы, чтобы у нас разные мнения были, - передаёт его слова корреспондент RT.

Сегодня в Минске проходит митинг в поддержку Александра Лукашенко. В нём принимают участие спортивные чиновники и спортсмены. В рамках митинга прошёл велопробег: - колонна проехала через Дворец спорта и "Минск-Арену".

Напомним, протесты в Беларуси начались после объявления Центральной избирательной комиссией Беларуси предварительных итогов выборов президента. В соответствии с ними, победу одержал правящий с 1994 года Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10% голосов.