Протесты в Белоруссии, последние новости на 28 августа: что сейчас происходит в Республике

Участницы акции "Цепь солидарности" в Минске. Фото: REUTERS

В 12:00 на допрос в СК явилась член президиума оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова. Мария сообщила, что покинула опрос в статусе свидетеля. И что воспользовалась своим конституционным правом не свидетельствовать против себя.

Акции сегодня в Минске начались с обеда. Днем был уволен директор РНПЦ «Кардиология» Александра Мрочека, который занимал этот пост с 2007 года. Академик Национальной академии наук, профессор, доктор медицинских наук. Сам Мрочка заявил, что увольнение для него было полной неожиданностью. Теперь уже экс-подчиненные Мрочека тут же составили письмо в его поддержку в Администрацию президента, Минздрав, Совет министров и прочие компетентные органы. Подписей врачей под ним было на 10 листов. А вечером у входа в РНПЦ собрался митинг. Среди собравшихся не только врачи РНПЦ, но и других больниц города.

В 18:00 у здания универмага «Беларусь» собрался митинг в поддержку действующего президента. Работал свободный микрофон. Все желающие высказывались, одобряя действия силовиков и позицию власти.

В то же самое время на площади Свободы стали собираться сторонники Тихановской. Здесь была запланирована акция солидарности. Здесь же на площади Свободы присутствовали два десятка журналистов местных и иностранных СМИ. Среди них был фотокорреспондент «КП в Беларуси» Павел Мартинчик. Всех их попросили пройти с сотрудниками, погрустили в микроавтобус и увезли в РУВД. Там у каждого проверили документы и аккредитации. И тут же отпустили.

Пока журналистов проверяли, на площади собрались протестующие с красно-белыми флагами. Их милиция настоятельно просила разойтись. И в итоге они двинулись в сторону площади Независимости. Но милиция перекрыла подземные переходы к площади. А всех, кто пришел сюда с площади Свободы снимали на камеру.

Ближе к 20:00 начались задержания на площади Независимости. Без применения силы и в основном мужчин провожали в автозаки.

Не пускали на площадь и журналистов. В итоге часть сотрудников СМИ уехали в РУВД и с площади Независимости. Среди задержанных были и россияне. В их числе был спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

В 21:00 площадь была пуста.

Ближе к 22:00 к зданию РУВД приехали два российских консула. Выяснилось, что у кого есть официальная аккредитация остаются в Республике, а остальных депортируют домой.

Высказался по этому поводу и посол РФ Дмитрий Мезенцев: Хотел бы подчеркнуть, что мы обязаны соблюдать правила нахождения в братской Белоруссии. Талантливый журналист, яркий журналист должен соблюдать эти самые требования, иметь аккредитацию для работы, тем более - в столь значимой для страны ситуации, в той обстановке, которая складывается, — сообщил он в интервью обозревателю КП Александру Гамову.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЛАСТЕЙ

На рабочем совещании по развитию промышленности Александр Лукашенко высказался по поводу ситуации с протестными движениями в стране.

Вкратце:

- На митинги в поддержку действующей власти выступило около 3 000 000 человек.

«Это силища», - подчеркнул президент. И пояснил, что его сторонники: «более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей — 80%, которые за нас проголосовали».

- О планах неприятелей: «Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно».

- Про отзыв депутатов по заявлениям избирателей. «Взялись за депутатов. Слушайте, а они-то в чем виноваты?Мы же прекрасно понимаем: повалить президента не удалось — надо расшатать парламент. Думаю, что подавляющее большинство наших депутатов не из слабого десятка, и депутаты должны знать, что у них есть президент, который всегда сможет их защитить».

- Об участии студентов в акциях протеста. «Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности».

- О падающем курсе национальной валюты: «Наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок. Никакой катастрофы нет. Мы не допустим обвала национальной валюты.У нас плавающий курс: спрос большой — значит дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит будет дешевле стоить».

Вице-премьер Петришенко сообщил, что на акциях протеста в поле зрения милиции попали 700 несовершеннолетних. Сейчас их делами занимаются районные комиссии.

Сегодня в большом интервью телеканалу «Россия — 1» по поводу ситуации в Белоруссии высказался Владимир Путин. Он заявил, что задержание 33-х граждан РФ было операцией украинских и американских спецслужб. Что в РФ создан резерв из силовиков для помощи Белоруссии. А так же, что "РФ ведет себя гораздо сдержаннее и нейтральнее, чем США и европейцы. При этом у Москвы есть обязательства перед Минском". Это были первые высказывания российского президента с момента начала протестов в Республике.

Много событий сегодня было в Белоруссии по линии МИД. В обед глава Министерства Владимир Макей встретился с уполномоченными послами европейских стран. Тема встречи — ситуация в Республике и взаимодействие власти с европейскими странами. Подробности не раскрываются, но по итогу встречи высказался только посол Литвы. Он заявил журналистам РИА Новости, что ее результатами удовлетворен.

Сегодня обменялись «любезностями» МИД Польши и МИД Белоруссии. Сначала посла РБ в Варшаве вызвали в министерство, чтобы вручить ноту недовольства заявлениями его правительства. Потом посла Польши аналогично вызвали в МИД Беларуси. Ему был заявлен протест в связи с неприкрытыми попутками польской стороны вмешиваться во внутренние дела Республики.

Ближе к вечеру Владимир Макей имел телефонный разговор с Сергеем Лавровым. Обсуждали стратегию согласованных действий во внешней политике и необходимость скорейшей нормализации обстановки.

Украина официально приостановила все контакты с Беларусью из-за угрозы «репутационных, моральных, этических потерь».

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